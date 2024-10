Stand: 17.10.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Für bessere Finanzierung der Schuldnerberatung: Demo am Landeshaus in Kiel

Vor dem Landeshaus in Kiel demonstrieren am Donnerstag Schuldnerberatungsstellen, Wohlfahrtsverbände und die Verbraucherzentrale. Sie protestieren für eine bessere Finanzierung der Schuldnerberatung. Die Protestler fordern unter anderem den Erhalt der Infrastruktur, sagt eine Sprecherin aus der Schuldnerberatung des Deutschen Roten Kreuzes. Dort erhalte man jeden Monat über 100 Anfragen, die nicht aufgenommen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Aktuelle Stunde zu Flüchtlingsunterkunft Kiel-Wik

Die Kieler Ratsversammlung beschäftigt sich am Donnerstag mit der Situation rund um die Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Wik. Auf Antrag der AfD wird das Thema in einer aktuellen Stunde diskutiert. Laut verschiedener Medienberichten ist dort eine Gruppe von etwa 30 Flüchtlingen immer wieder auffällig. Ruhestörungen und Müll seien an der Tagesordnung und auch körperliche Attacken soll es gegeben haben. Nach Angaben der Polizei ist dort eine solche Gruppe allerdings nicht bekannt. Im vergangenen Jahr hätten etwa 200 der rund 650 Bewohner der Unterkunft in der Arkonastraße Straftaten begangen. Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörungen, so der Polizeisprecher, hat es nur vereinzelt gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Privates Busgewerbe: Beschäftigte der Autokraft zu Warnstreiks aufgerufen

Der Warnstreik im privaten Busverkehr im Land geht am Donnerstag weiter. Vom Warnstreik betroffen sind laut Gewerkschaft ver.di unter anderem Autokraft in Kiel. Zahlreiche Verbindungen ins Umland und in der Kieler Innenstadt fahren nicht. Auch für den Flughafenzubringer Kielius gilt ein Sonderfahrplan. Der Grund für den Warnstreik ist der geplatzte Tarifvertrag mit dem Omnisbusverband Nord (OVN). | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

