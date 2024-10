Stand: 11.10.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Weiterhin Streiks im privaten Busgewerbe

Auch am Freitag fahren die Busse der Autokraft in Kiel und Transdev Nord in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nicht. Die Gewerkschaft ver.di hat die privaten Busunternehmen im Land zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist davon auch der Flughafenbus Kielius. Der Streik dauert bis Freitagabend und soll am Montag fortgesetzt werden. Am Wochenende sollen die Busse laut ver.di nach Plan fahren. Eigentlich hatten sich die Gewerkschaft und der Omnibusverband Nord bereits auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Doch der Verband hatte die Vereinbarung widerrufen. Die Busse der KVG in Kiel und die der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön sind nicht vom Streik betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Schrottschiffe nach Indien gebracht - Prozess in Rendsburg

Erstmals in Deutschland müssen sich zwei Reeder vor Gericht verantworten, weil sie ein schrottreifes Schiff illegal nach Indien gebracht haben sollen. Der Fall wird im kommenden Frühjahr vor dem Amtsgericht Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verhandelt. Beispielsweise geht es um das Schiff der "Westenhamm" einer Rendsburger Reederei. Das Schiff wurde 2016 an einem Strand in Westindien unter fragwürdigen Arbeits- und Umweltbedingungen in seine Einzelteile zerlegt. Schrottreife Schiffe sind voller Giftstoffe. Ihr Export aus der EU ist verboten. Den beiden Angeklagten werden Verstöße gegen Deutsches und Europäisches Abfallrecht vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für Kielerin und Laboer

Eine Frau aus Kiel und ein Mann aus Laboe (Kreis Plön) werden in der kommenden Woche mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Kielerin Antje Feldtmann-Korn erhält die Auszeichnung, weil sie 1997 mit anderen betroffenen Eltern den bundesweit tätigen Verein "Kinder in schwierigen Ernährungssituationen" gegründet hat. Christian Lantau aus Laboe wird für sein Engagement für den Volkstanz und das Trachtenwesen ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht die Auszeichnungen am Dienstag. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

