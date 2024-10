Stand: 04.10.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neumünster: Mann verliert nach Schockanruf 20.000 Euro

In Neumünster haben Trickbetrüger in dieser Woche wieder zugeschlagen. Sie setzten einen 73-jährigen Mann am Telefon so unter Druck, dass dieser 20.000 Euro an Kriminelle übergab. Das teilte die Polizei mit. Eine Frau habe sich als Tochter des 73-Jährigen ausgegeben und gesagt, dass sie in Kiel eine schwangere Frau überfahren und getötet habe. Sie brauche schnell 20.000 Euro, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Später hatten ein falscher Polizist und ein angeblicher Staatsanwalt übernommen und auf den 73-Jährigen am Telefon eingeredet. Schließlich fuhr das Opfer laut Polizei zur Bank und übergab das Geld an eine Frau. Die Polizei sucht nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Gewerkschaft kritisiert geplante Standortschließungen

Die geplanten Standortschließungen von Coca-Cola in Deutschland stoßen auf Ablehnung. In Neumünster sind laut des Getränkeherstellers beinahe 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen - bundesweit sind es 500. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisierte nun den Schritt des Konzerns. Der Abbau von Standorten sei mit tausenden Kilometern zusätzlicher Transporte auf den Straßen verbunden. Dies sei weder nachhaltig noch ökologisch sinnvoll. Coca Cola hatte den Schritt mit Veränderungen in der Getränkelogistik begründet. Im Werk Neumünster schließen die Türen im Frühjahr kommenden Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

THW Kiel mit knappen Sieg gegen den HSVH

Der THW Kiel hat das Nordduell im deutschen Handball-Pokal gewonnen: Die Kieler siegten in der zweiten Runde am Donnerstag mit 30:27 beim Handball Sportverein Hamburg und erreichten das Achtelfinale. Damit vermied der deutsche Rekordmeister ein frühes Ausscheiden wie im vergangenen Jahr. Gegner in der Runde der letzten 16 ist Titelverteidiger und Meister SC Magdeburg. Das ergab die Auslosung direkt im Anschluss an die Zweitrunden-Partie. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2024 | 08:30 Uhr