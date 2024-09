Stand: 26.09.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Spielplatz mit 5.000 Quadratmetern in Neumünster eröffnet

In Neumünster wird am heutigen Donnerstag die neue Spiel- und Freifläche in der Kieler Straße eröffnet. Wie die Stadt mitteilt, ist die Eröffnung der rund 5.000 Quadratmeter großen Fläche gleichzeitig der Abschluss des Projektes "Vicelinviertel" der Stadt. Die neue Spielfläche auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik wurde in den vergangenen Monaten angelegt und bietet unter anderem Spielgeräte zum Klettern, Schaukeln und Rutschen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Landstrom: Kieler Hafen erreicht Ziel

Die AIDAnova ist am Mittwoch als 100. Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr an die Landstromanlage des Kieler Hafens angeschlossen worden. Nach eigenen Angaben ist der "Port of Kiel" damit der erste Hafen in Deutschland, der diese Marke innerhalb eines Jahres erreicht hat. Damit habe man das erklärte Ziel schon vor Saisonende erreicht, sagt Dirk Claus, Geschäftsführer der "Seehafen Kiel" GmbH & Co. KG. Die Schiffe werden demnach an Landstromanlagen während ihrer Liegezeit mit sogenanntem grünen Strom versorgt. Fast 70 Prozent der Hochseekreutzfahrtschiffe haben den Angaben nach in dieser Saison bisher die Kieler Landstromanlage genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

Kiel: Förderung für Synagoge und Theater

Der Bundestag fördert zwei kulturelle Projekte in Kiel mit insgesamt 4,5 Millionen Euro. Das hat der Haushaltsausschuss am Mittwoch beschlossen. Das Theater Kiel erhält knapp vier Millionen Euro für den Bau einer neuen Probebühne. Die Jüdische Gemeinde Kiel und Region bekommt 550.000 Euro für die Sanierung ihrer Synagoge im Stadtteil Gaarden. Die Kieler Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg (Grüne) spricht von einem wichtigen Schritt zur Stärkung der kulturellen Infrastruktur im Land. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2024 08:30 Uhr

