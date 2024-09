Stand: 25.09.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Raser verursacht Frontalzusammenstoß in Kiel

In Kiel sind gestern Abend zwei Autos auf der Kiellinie frontal zusammengestoßen. Laut Polizei war eines der Fahrzeuge auf Höhe des Anlegers Bellevue deutlich zu schnell unterwegs. Es kollidierte zuerst mit einer Mauer und dann mit einem entgegenkommenden Wagen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt nach eigenen Angaben gegen den Raser wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Laboe: Neues Lotsenhaus eröffnet

Die Kieler Lotsen haben ein neues Lotsenhaus in der ehemaligen Touristeninfo in Laboe (Kreis Plön). Dort haben die Lotsen jetzt Aufenthaltsräume, Schlafzimmer, eine Küche und ein Büro. Bei der Sturmflut im Oktober vergangenen Jahres war ihre eigentliche Lotsenstation, der Leuchtturm in der Kieler Außenförde, so stark beschädigt worden, dass sie ihn nicht mehr nutzen können. Seitdem waren sie provisorisch in Ferienwohnungen untergebracht. Der Weg zum Laboer Hafen, wo die Lotsenboote liegen, war allerdings weit. Gerd Pietschmann, der Ältermann der Kieler Lotsenbrüderschaft freut sich über das neue Lotsenhaus. Es sei besser als die Ferienwohnungen. Aber: Kein dauerhafter Ersatz für den Leuchtturm. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Kieler Polizei warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei sucht aktuell zwei Trickbetrüger. Die Täter haben nach Angaben der Ermittler einen älteren Herren beobachtet, wie er in einer Bank in Kiel Geld abgehoben hat. An seinem Auto haben sie den älteren Mann abgelenkt und so einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag klauen können. Die Polizei sucht nun nach einem 170 cm großen Mann zwischen 30 und 40 Jahren und einem zweiten Mann, zwischen 45 und 55 Jahren. Dieser soll eine beige Steppweste getragen haben. Die Polizei empfiehlt hohe Bargeldbeträge grundsätzlich nie unbeobachtet zu lassen und im Zweifel bei der Abhebung eine Vertrauensperson mitzunehmen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

