Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nach Messerangriff in Kiel-Gaarden: Hinweisportal eingerichtet

Nach einem Messerangriff in Kiel-Gaarden am vergangenen Freitagnachmittag hat die Polizei ein Hinweisportal freigeschaltet. Dort können Zeugen Fotos und Videoaufnahmen der Tat hochladen. Laut Polizei haben ein 55-Jähriger und seine 16 und 27 Jahre alten Söhne zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Eines der Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, inzwischen besteht den Angaben zufolge aber keine Lebensgefahr aber mehr. Beide Verletzten befinden sich noch in einem Krankenhaus. Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen in der Nacht zum Sonnabend in Laboe (Kreis Plön) fest. Der 55 Jahre alte Vater sitzt in Untersuchungshaft. Seine Söhne kamen unter Auflagen frei. Gegen alle drei ermitteln die Beamten wegen versuchten Totschlags. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Preiserhöhung beim Deutschlandticket: Schülerfahrkarten werden teurer

Das Deutschlandticket wird im kommenden Jahr um neun Euro teurer. Es kostet dann 58 Euro statt bisher 49 Euro. Die geplante Preisanpassung wirkt sich auch auf die Schülertickets in der Region aus. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Kreis Plön teilten mit, dass es bei dem bisherigen Zuschuss von 20 Euro pro Monat bleibe. Die Preissteigerung von monatlich neun Euro müssen die Eltern selbst tragen. In Kiel und Neumünster steht noch nicht genau fest, wie auf den Preisanstieg reagiert wird. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Kanaltunnel in Rendsburg in der kommenden Nacht gesperrt

Der Rendsburger Kanaltunnel wird in der kommenden Nacht für Arbeiten an der Verkehrstechnik gesperrt. Dabei werde die Steuerungs-Software angepasst und anschließend getestet, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. In dieser Zeit dürfen aus Sicherheitsgründen keine Fahrzeuge durch den Tunnel fahren. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit den Maßnahmen, um die Höhenkontroll-Anlage zu verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

