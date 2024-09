Stand: 23.09.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rendsburg: Besucher-Rekord bei Camping-Messe

Mit einem neuen Besucher-Rekord ist am Sonntagabend in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die viertägige Messe "Caravan und Co" zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter haben sich sich mehr als 30.000 Menschen über neueste Camping-Trends und Fahrzeuge informiert. Im vergangenen Jahr waren 24.000 Menschen zu der Messe gekommen. Messeleiter Torge Ramm sprach von einem guten Mix aus Messe mit Festivalcharakter ohne große Messehallen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Sportbereich im Kieler Hörnbad wieder offen

Der Sportbereich im Kieler Hörnbad ist seit dem Morgen wieder geöffnet. Wie die Stadt mitteilt, wurden Schäden am Fließenboden des Beckens erfolgreich repariert. Außerdem wurde die jährliche Überprüfung des Schwimmbades abgeschlossen. Die Öffnungszeiten bleiben gleich: montags bis freitags von 6 Uhr bis 21 Uhr und am Wochenende ab 8 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Feuerwehr mit zwei Einsätzen in Kiel-Gaarden

Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend gleichzeitig zu zwei Einsätzen in Kiel-Gaarden gerufen. Wie die Polizei mitteilt, gingen in der Leitstelle-Mitte gegen 19 Uhr mehrere Notrufe im im Bereich Stoschstraße und Kaiserstraße ein. Beim Eintreffen in der Stoschstraße stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stark verraucht war und der Rauch bereits in mehrere Wohnungen gezogen war. Dort hatte Abfall gebrannt. Das gesamte Gebäude wurde geräumt und vier Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden in ein Krankenhaus gebracht. In der Kaiserstraße war ein Gartenhaus in einem Innenhof ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten beide Brände löschen. | NDR Schleswig-Holstein 23.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2024 | 08:30 Uhr