Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Blauzungenkrankheit: Entsorgung der Tierkadaver läuft

Immer mehr Rinder und Schafe in Schleswig-Holstein leiden an der Blauzungenkrankheit und sterben zum Teil auch daran. Wie viele Tiere hierzulande genau verendet sind, können die Kreisveterinärämter nicht sagen. Um die Entsorgung kümmert sich ein Unternehmen aus Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg), das vom Land beauftragt worden ist. Aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde heißt es, dass sich die Situation verbessert, da das Amt Maßnahmen ergriffen habe. Das bestätigte auch der Amtstierarzt aus dem Kreis. Generell würden mehr Fahrzeuge und Personal eingesetzt - auch am Wochenende. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Finanzierung der Kitas in Neumünster umstritten

Die Stadt Neumünster will ihre freiwillige finanzielle Unterstützung für Kitas reduzieren. Gemeinsam mit Kita-Trägern und Elternverband hat man sich nach Angaben der Stadt darauf verständigt, etwa 300.000 Euro pro Jahr weniger für das Personal auszugeben. CDU und SPD möchten allerdings noch mehr einsparen. Bei einem Treffen der Parteien am Montagabend gab es nach NDR-Informationen aber bislang keine Einigung. Nun soll weiter verhandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

"Reichsbürger" sorgen für Mehraufwand in Verwaltungen

Immer mehr sogenannte Reichsbürger halten die Stadtverwaltung Kiel auf Trapp. Ein Sprecher sagte, dass die Behörden seit Anfang des Jahres immer mehr Kontakte mit dieser Personengruppe hätten. Dies würde zu einem gewissen Aufwand führen, da die Reichsbürger oft lange Schreiben an die Verwaltungen richten würden - und diese dort geprüft werden müssten. Im Kreis Plön gehen nach Angaben der Verwaltung vereinzelt Schreiben ein, im Kreis Rendsburg Eckernförde ist die Anzahl in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Der Kontakt mit ihnen ist für Behörden oft schwierig. Einige Kreise haben daher Handlungsempfehlungen erstellt, wie die Verwaltungsmitarbeiter reagieren können. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

