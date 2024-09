Stand: 04.09.2024 08:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Pistorius und Scholz zu Gast bei Bundeswehr in Todendorf

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind heute zu Gast bei der Bundeswehr in Todendorf (Kreis Plön). Sie werden dort an der Indienststellung eines neuen Raketenabwehrsystems teilnehmen. Das System Iris-T SLM ist laut Verteidigungsministerium ein wichtiger Schritt bei der Schaffung eines europäischen Raketenabwehrschilds. Damit sollen künftig feindliche Drohnen, Flugzeuge, Hubschrauber oder Marschflugkörper abgefangen werden können. Das Waffensystem kostet rund 140 Millionen Euro. Von 2026 an sollen in Todendorf Soldaten aus 19 Nationen an dem Flugabwehrsystem ausgebildet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

Nordbau-Messe startet in Neumünster

In Neumünster öffnet heute die Messe Nordbau wieder ihre Tore. Ein Schwerpunkt der 69. Ausgabe ist erneut das Thema Wärmewende und Energietechnik. In einer Halle gibt es eine kostenlose Energieberatung. Messeleiter Wolfgerd Jansch sagte, diesen Schwerpunkt gebe es nicht zum ersten Mal, doch er sei wichtig, "weil wir auch im Moment die Situation haben, dass durch Vorgaben aus Berlin oder wo auch immer noch viel Verunsicherung ist." Bis Sonntag dauert die Messe. Die Veranstalter erwarten rund 60.000 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

Mehr Vorsicht zum Schulanfang: Polizei warnt alle Autofahrer

Heute beginnt für alle Erstklässler die Schule. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmenden um mehr Vorsicht auf den Straßen. Die kleinen Schulanfänger seien noch ganz unerfahren im Straßenverkehr, so die Polizei. Die Beamten raten deshalb dazu auf, besser mal zehn Minuten mehr einzuplanen und besonders in der Nähe von Schulen und an den Schulwegen besonders langsam zu fahren. Sönke Petersen von der Polizei Neumünster empfiehlt den Eltern der Erstklässler außerdem, die Kinder die ersten Wochen zur Schule zu begleiten und sie dabei auf Gefahren hinzuweisen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 08:30 Uhr

