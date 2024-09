Stand: 03.09.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Protestcamp gegen Rüstungsindustrie in Kiel

Das Bündnis "Rheinmetall Entwaffnen", das sich als antikapitalistisch bezeichnet, startet am Dienstag ein Protestcamp im Kieler Werftpark. Das Motto: "Kiel entwaffnen - Kriegsindustrie versenken". Bis Sonntag soll der Werftpark zu einer großen Camping- und Aktionsfläche werden. Der Veranstalter erwartet etwa 800 Teilnehmende, die unter anderem gegen Kieler Rüstungsunternehmen protestieren wollen. Zum Abschluss findet am Sonnabend eine Demo in der Kieler Innenstadt statt. Die Polizei hat sich nach eigenen Angaben bereits umfassend auf die Demo vorbereitet, denn einige der Teilnehmenden sollen laut einem Bremer Verfassungsschutzbericht in der Vergangenheit bereits gewaltsame Blockaden und Stürmungsversuche auf andere Rüstungsunternehmen begangen haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Werftenzusammenschluss für Rüstungsprojekt der Deutschen Marine

Das Kieler Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems unterzeichnet heute eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Lürssen-Tochter NVL. Ziel der Kooperation ist laut TKMS der Bau neuer Fregatten für die Deutsche Marine. Das Bundeskartellamt hat die gemeinsame Projektgesellschaft am Montag genehmigt. Sie habe keine wettbewerblich bedenklichen Effekte, so das Amt. Man wolle sich gemeinsam um die Bewerbung und Umsetzung des Rüstungsprojekts Fregatte 127 der Deutschen Marine bemühen. Die Konstruktion und der Bau von insgesamt mindestens fünf Schiffen sind in dem Projekt geplant. Die Vergabe des Auftrags ist laut Bundeskartellamt für Mitte 2025 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Kieler Radlerinnen und Radler mit großen Zielen

1.500.000 Kilometer auf dem Fahrrad? Kiels Radlerinnen und Radler haben sich laut der Stadt große Ziele für das diesjährige Stadtradeln gesetzt. Die Landeshauptstadt ist bereits zum 10. Mal dabei. Seit Montag versuchen die Kielerinnen und Kieler möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Beim Stadtradeln können zum Beispiel Städte, Teams oder auch einzelne Personen gegeneinander antreten. Im vergangenen Jahr haben rund 6.100 Menschen in Kiel insgesamt etwas über 1.300.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Dieses Jahr soll das noch übertroffen werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

