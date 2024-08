Stand: 26.08.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stadt Kiel möchte Partnerschaften mit anderen Städten stärken

Die Stadt Kiel möchte nach eigenen Angaben ihre Partnerschaften mit anderen Städten stärken. Aktuell können laut Stadt Einwohnerinnen und Einwohner sowie Vereine aus der Landeshauptstadt eine Förderung beantragen, wenn sie einen Austausch oder ein Projekt mit einer der 14 Partnerstädte organisieren möchten. Insgesamt stünden 175.000 Euro bereit, bis Ende September müsse der Antrag bei der Stadt eingegangen sein. Partnerstädte Kiels sind etwa San Francisco, Brest in Frankreich oder Vaasa in Finnland. Kiel sieht nach eigenen Angaben das Projekt auch als Baustein, die Einheit Europas zu stärken. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

2. Weltkrieg: Schlimmster Bombenangriff auf Kiel jährt sich zum 80. Mal

An diesem Montag genau vor 80 Jahren hagelte es im Zweiten Weltkrieg Bomben auf Kiel. Der Angriff zählt zu den schlimmsten auf die Landeshauptstadt. 500 Menschen starben. Blindgänger und Munition aus dem Krieg beschäftigen bis heute den Kampfmittelräumdienst. Etwa 20 Fliegerbomben über 50 Kilogramm entschärft der Kampfmittelräumdienst nach eigenen Angaben pro Jahr in Schleswig-Holstein. Ungefähr die Hälfte davon werde in Kiel gefunden, sagte Oliver Kinast, Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes. Insgesamt sind im Zweiten Weltkrieg über der Landeshauptstadt etwa 40.000 Spreng-, 500.000 Brandbomben und 900 Luftminen abgeworfen worden. Heute würden die meisten gezielt durch den Kampfmittelräumdienst gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

UKSH Kiel: Pflege-Azubis leiten Station

Am Kieler UKSH leiten von Montag an 14 Pflege-Auszubildende zum Abschluss ihres zweiten Lehrjahres vier Wochen lang eine Station. Dabei übernehmen sie fast alle pflegerischen Aufgaben, darunter auch die Stationsleitung. Die examinierten Pflegekräfte halten sich im Hintergrund, beobachten aber genau, was der Nachwuchs macht. "Das Ziel ist, dass wir in unserer Arbeit sicherer werden und Erfahrungen sammeln, damit wir später als Examinierte selbst agieren und reagieren können," sagt Pflege-Auszubildender Tom Wissel. Das Projekt läuft auf einer Station im Bereich Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Urologie. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

