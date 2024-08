Stand: 21.08.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Erneut Unfall an der Eisenbahnbrücke in Alter Lübecker Chaussee

Bereits zum 9. Mal in diesem Jahr hat es in Kiel an der Eisenbahnbrücke an der Alten Lübecker Chaussee einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Laut Polizei hatte der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr die zulässige Durchfahrtshöhe von 3,60 Meter missachtet und blieb hängen. Kurzzeitig sei die Straße gesperrt gewesen. Mittlerweile hätten Autos wieder freie Fahrt. Laut Polizei dürfen Lkw noch nicht wieder unter der Brücke durchfahren. Auch der Bahnverkehr musste eingestellt werden. Erst am Montag hatte es den letzten Unfall eines Lasters an dieser Stelle gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Kreis Plön: Bundesverdienstorden für Schönbergerin und Schwentinentaler

Heidemarie Beiß aus Schönberg und Professor Dr. Frank Gieseler aus Schwentinental (beide Kreis Plön) sind mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde ihnen am Dienstag in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht. Heidemarie Beiß bekam den Orden für ihre mehr als 65-jährige Arbeit beim Kieler Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bundes. Frank Gieseler hat 15 Jahre lang die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft als Vorsitzender geführt und sich dabei für die Unterstützung verschiedener Forschungsprojekte eingesetzt. Dafür wurde er nun geehrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

DFB-Pokal: KMTV-Frauen spielen gegen VfL Bochum

Das Wunschlos für die Kieler Fußball-Frauen des KMTV ist nicht gezogen worden: Bei der Auslosung für die 2. Runde des DFB-Pokals hatten die Regionalliga-Aufsteigerinnen am Dienstag auf die Frauen des VfL Wolfsburg als Gegnerinnen gehofft. Nun heißt der Gegner für die nächste Runde aber VfL Bochum - ebenfalls ein namhafter Zweitligist. Die Kieler Mittelfeldspielerin Luzie Steding freut sich besonders darüber, dass der KMTV ein Heimspiel bekommen hat: "Ich glaube, dass ganz, ganz viele Fans und Freunde und Familie zugucken werden und dabei sein werden. Und da haben wir richtig Bock drauf. Mit Bochum haben wir auch einen Top-Gegner, gegen den wir uns beweisen können." Die DFB-Pokal-Partie gegen die Bochumerinnen findet zwischen dem 7. und 9. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

