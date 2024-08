Stand: 12.08.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Olympia: Starke Sportlerinnen und Sportler aus der Region

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft um die Kieler Rune Dahmke und Andreas Wolf haben am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Paris eine Silber-Medaille geholt. Die Handballer unterlagen Dänemark mit THW-Kiel-Spieler Magnus Landin im Finale klar mit 26 zu 39. Auch Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kann sich über Medaillen freuen: Bogenschütze Florian Unruh gewann in den Mixed-Wettbewerben Silber. Mit Gold belohnten sich die 3x3 Basketballerinnen um Elisa Mevius. Dafür durfte sich die Rendsburgerin am Sonnabend ins goldene Buch der Stadt eintragen. Die gebürtige Kielerin Laura Freigang gewann Bronze mit den deutschen Fußball-Frauen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten im Speckenbecker Weg in Kiel

Von Montag an gibt es im Speckenbecker Weg im Kieler Stadtteil Hassee Bauarbeiten. Zwischen dem Seekoppelweg und der Straße Hammerbusch erneuert das Tiefbauamt die Asphaltdecke, wie die Landeshauptstadt mitteilt. Die Straße Hammerbusch kann über die Hamburger Chaussee angefahren werden. Der Damaschkeweg ist über den Eiderbrook erreichbar. Die Bus-Haltestellen "Speckenbeker Weg" und "Am Hain" können in der Zeit nicht bedient werden. Das teilt die Kieler Verkehrsgesellschaft auf ihrer Website mit. Die Bauarbeiten dauern laut Stadt voraussichtlich bis Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Nach Granatenfund bei Neumünster: Bahnstrecken wieder frei

Mehrere Zugstrecken im Land sind nach einem Granatenfund wieder frei. Arbeiter hatten am frühen Sonntagnachmittag nahe des Bahnhofs Neumünster eine britische Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Laut Bundespolizei musste ein Teil der betroffenen Strecke nördlich des Bahnhofs deshalb aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Betroffen waren laut Deutscher Bahn die Verbindungen zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Flensburg sowie zwischen Neumünster und Heide (Kreis Dithmarschen). Der Kampfmittelräumdienst rückte an, um die Granate zu untersuchen. Am Sonntagabend gab er Entwarnung. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

