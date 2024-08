Stand: 05.08.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Supermarkt wegen Riesenkrabbenspinne evakuiert

Ein Supermarkt in Kiel-Gaarden ist am Wochenende geräumt worden: Die Mitarbeitenden hatten eine große Spinne in einer Bananenkiste entdeckt, so die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten stuften das 15 Zentimeter große Tier zuerst als gefährlich ein. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine Riesenkrabbenspinne handelt, die eigentlich in den Tropen vorkommt. Sie ist laut Polizei zwar giftig, aber für Menschen ungefährlich. Die Spinne aus dem Kieler Supermarkt kam bei Tierfreunden unter. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Olympia 2024: Wettkämpfe für Athleten aus der Region

Bei den Olympischen Spielen sind am Sonntag auch Athletinnen und Athleten aus der Region gestartet. Beim Bogenschießen hat Florian Unruh aus Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) seine zweite Medaille in Paris knapp verpasst. Der 31-Jährige verlor im Duell um Bronze deutlich mit 0:6 gegen Lee Woo-Seok aus Südkorea. Das Segel-Duo Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemme aus Kiel fuhr im Nacra-Katamaran auf Platz vier und liegt damit zwei Punkte hinter dem Podium. Beim Kite-Surfen kam die Kielerin Leonie Meyer beim Auftakt auf die Plätze vier und acht. Damit ist die 31-Jährige Gesamtsiebte. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Seehunde am Strand von Kitzeberg

Seit einigen Wochen tummeln sich ein oder mehrere Seehunde in der Kieler Förde am Strand von Kitzeberg zwischen Mönkeberg und Heikendorf (Kreis Plön). An diesem Wochenende waren sie wieder da, wie die Heikendorferin Nicole Storm beobachtet hat: "Sie sitzen meistens auf den Steinen und sonnen sich da. Meistens kann man sie gar nicht so gut erkennen, weil sie die Farbe des Steins und des Wassers haben." Am liebsten halten sie sich am Surfer-Spot oder Richtung Restaurant Kiek Ut auf, wenn es windgeschützt ist, so Nicole Storm. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr