Stand: 30.07.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Olympia: Tennisspielerin Kerber bestreitet erste Runde im Damen-Doppel

Für die Kieler Tennisspielerin Angelique Kerber steht am Dienstag bei Olympia die erste Runde im Damen-Doppel an. Bereits am Montag war die 36-Jährige nach einem umkämpften Match im Einzel ins Achtelfinale eingezogen. Heute warten auf sie und ihre Teamkollegin Laura Siegemund die Britinnen Katie Boulter und Heather Watson. "Das macht mich natürlich auch stolz, dass ich ein Teil des Teams bin und hier jetzt wirklich noch mal alles geben kann", sagte Kerber, die nach Olympia ihre Karriere beenden möchte. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Eckernförde: Positive Zwischenbilanz für humanitäre Hilfsaktion

Positive Zwischenbilanz für Humanitäre Hilfsaktion in Eckernförde: Seit über einer Woche nehmen 45 Kinder aus der Ukraine, vorwiegend mit ihren Müttern, in Eckernförde eine Auszeit vom Kriegs-Alltag in ihrer Heimat. "In vielen Fällen sind die Väter im Krieg verstorben", sagte Organisator Bogislav von Gerlach. "Soweit ich das heraushöre, fühlen sie sich sehr wohl, auch wenn es natürlich immer wieder Momente der Düsternis und der Traurigkeit gibt." Die ukrainischen Gäste können laut den Organisatoren Gymnastik mit einer ukrainischen Lehrerin betreiben und einen Deutschkurs belegen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden am kommenden Sonnabend wieder zurück in ihre Heimat reisen. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

Kiel: Nebenfahrbahn des Theodor-Heuss-Rings gesperrt

Seit Montagnacht ist laut Stadt Kiel die Nebenfahrbahn des Theodor-Heuss-Rings in Richtung Bundesstraße 404 gesperrt. Nach Angaben der Stadt war die Sperrung dieses Abschnitts erst für Mitte August geplant. Experten hätten aber an Regenwasserkanälen Schäden entdeckt, die deutlich schlimmer seien, als vom Tiefbauamt zunächst angenommen. Laut Stadt erreichen Autofahrerinnen und Autofahrer die B404 bis Mitte September nur noch über den sogenannten Überflieger. | NDR Schleswig-Holstein 30.07.2024 08:30 Uhr

