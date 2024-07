Stand: 19.07.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Ratsversammlung beschließt Ausschreibung des Holstein-Stadions

Holstein Kiel bekommt ein neues Stadion. Die KielerRatsversammlung hat Donnerstagabend mehrheitlich für die Ausschreibung eines Neubaus des Holstein-Stadionsgestimmt. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sprach von einem Meilenstein und einem guten Tag für den Fußball in Kiel. Drei mögliche Varianten sollen ausgeschrieben werden. Die Bauarbeiten sollen in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnen. Das viel diskutierte Parkhaus ist kein Teil der aktuellen Ausschreibung. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Boris Pistorius besucht Marinestützpunkt in Eckernförde

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht heute den Marinestützpunkt in Eckernförde (Rendsburg-Eckernförde). Im Fokus des Besuchs soll die Arbeit des 1. Ubootgeschwaders, des Seebataillons und der in Eckernförde stationierten Kampfschwimmer stehen. Geplant ist laut Marine auch ein kleines Manöver des Seebataillons. Zuletzt war Pistorius im Februar 2023 zu seinem Antrittsbesuch in Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Ferienstart: Längere Öffnungzeiten der Freibäder in Kiel

Ab der kommenden Woche haben in Kiel das Sommerbad Katzheide bis 20 Uhr und das Eiderbad bis 19 Uhr geöffnet. Gleichzeitig schließt das Hörnbad die ganze Woche wegen der laufenden Grundreinigung komplett. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:30 Uhr