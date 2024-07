Stand: 12.07.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ausschreibung für Stadion-Ausbau beschlossen

Der Schul- und Sportausschuss der Stadt Kiel hat den Weg frei gemacht: Drei Varianten für den Ausbau des neuen Holstein-Stadion wurden europaweit ausgeschrieben. Der Antrag ist laut Stadt bei einer Gegenstimme der Linken beschlossen worden. Das von Investor Gerhard Lütje geplante Parkhaus ist aber noch nicht Teil der Umbauvarianten. Am kommenden Donnerstag wird die Ratsversammlung über den Antrag abstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Eine halbe Million Euro für UKSH-Projekte

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) bekommt knapp 500.000 Euro aus der Förderstiftung der Klinik. Damit werden 13 Projekte gefördert - neun davon am Standort Kiel. Etwa 136.000 Euro erhält die Klinik für Herzchirchurgie für ein Organ Care System. Das soll es möglich machen, Spenderherzen noch länger gekühlt lagern zu können und so längere Organtransporte möglich zu machen. Knapp 88.000 Euro gibt es für ein spezielles Mikroskop, welches mit Hilfe künstlicher Intelligenz Prostata-Tumore noch genauer und schneller erkennen kann. Gefördert wird auch ein Kühlsystem für Krebspatienten, um sie während der Chemotherapie vor zuviel Haarverlust zu bewahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Badegast bei Neumünster gerettet

Rettungskräfte haben am Donnerstagnachmittag einen 24-jährigen Mann aus dem Einfelder See bei Neumünster gerettet. Wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, hatten sich zuvor andere Badegäste gemeldet, da der Mann beim Baden nicht wieder aufgetaucht war. Mit Hilfe dreier Boote der Feuerwehr sowie eines Rettungshubschraubers konnte der 24-Jährige geborgen werden. Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Mitschnacker

In Kiel-Wellsee ist ein Siebenjähriger am Donnerstag offenbar von einem fremden Mann auf offener Straße angesprochen worden. Laut Polizei soll der Mann dem Kind Süßigkeiten aus seinem schwarzen Van angeboten haben - das Kind ist nicht darauf eingegangen. Passiert ist der Fall gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Segeberger Straße und Wellseedamm. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein, ein beiges T-Shirt getragen und kurze braune Haare gehabt haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

