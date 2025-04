Zwei Tote bei Feuer in Sankt Michaelisdonn in Dithmarschen Stand: 09.04.2025 16:51 Uhr Bei dem Feuer in St. Michaelisdonn in Dithmarschen sind am Mittwoch zwei Menschen gestorben. Die Brandursache ist noch unbekannt. Sechs Wehren waren im Einsatz.

In Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) hat es am Mittwochnachmittag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Wie die Leitstelle mitteilte, handelte es sich um einen ausgedehnten Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung. Sechs Feuerwehren waren gemeinsam mit drei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Die Wohnung fing gegen 13.30 Uhr Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand um 14:50 Uhr als gelöscht melden. Danach begannen die Nachlöscharbeiten.

Zwei Menschen sind bei dem Brand verstorben

Zunächst hieß es, die Feuerwehr konnte zwei Personen aus dem Haus retten, über deren Gesundheitszustand noch nichts bekannt sei. Am Nachmittag bestätigte die Leitstelle, dass die beiden Menschen verstorben sind. Der Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen berichtet, man habe zwei an der Anschrift gemeldete Personen aus dem massiv verrauchten Gebäude gebracht. Der Rettungsdienst konnte daraufhin nur noch den Tod feststellen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt - genauso wenig wie die Todesursache der beiden Personen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen