Nach Badeunfall im Einfelder See in Neumünster: 24-Jähriger gestorben Stand: 12.07.2024 13:16 Uhr Nach einem Badeunfall im Einfelder See bei Neumünster ist ein 24-Jähriger gestorben. Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren. Im Universitätsklinikum Kiel verstarb er jedoch.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Rettungskräfte zu einem Einsatz am Einfelder See bei Neumünster gerufen. Wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, hatten sich zuvor andere Badegäste gemeldet. Ein 24-jähriger Mann war laut Angaben von der Badeplattform ins Wasser gesprungen. Danach tauchte er nicht wieder auf.

Mann starb im Krankenhaus

Mit Hilfe dreier Boote der Feuerwehr sowie eines Rettungshubschraubers konnte er geborgen werden. Die Rettungskräfte versuchten den Mann noch vor Ort zu reanimieren und brachten ihn anschließend ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein nach Kiel. Dort verstarb er in der Nacht auf Freitag.

Bei dem 24-Jährigen handelt es sich um einen Mann aus Schweden, der in Neumünster Verwandte besucht hatte. Die Verwandten wurden durch Seelsorger betreut.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hat der Mann zusammen mit einem zehnjährigen Jungen gebadet. Dieser blieb unverletzt.

