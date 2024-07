Stand: 11.07.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Jubiläum der Kampfschwimmer aus Eckernförde

Die Kampfschwimmer aus Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) feiern heute ihr 60-jähriges Bestehen. Laut Marine sind sie die älteste Spezialeinheit der Bundeswehr und seit 2014 Kern der Kommando Spezialkräfte der Streitkräfte zur See. Die Soldaten werden außerdem auch an Land und in der Luft eingesetzt. Da die Soldaten oft erst sehr kurzfristig von ihren Einsätzen erfahren, soll die Jubiläumsfeier auch eine Anerkennung für die Familien sein, sagte Kommandeur Sebastian Schuldt. An dem Appell in Eckernförde und einer Vorführung der Kampfschwimmer werden unter anderem Landtagspräsidentin Kristina Herbst und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

Einschränkungen für Bahnpendler kommende Woche

Die Bahnstrecke Neumünster-Elmshorn wird am kommenden Donnerstag ab 21 Uhr voll gesperrt. Bis zum 22. Juli will die Bahn Bahnübergänge und Gleise instand setzen. Daher fallen viele Verbindungen im Fernverkehr aus. Auch die Nahverkehrs Linien RE7 und RE70 sind betroffen. Die Bahn bittet Fahrgäste, sich vor der Fahrt zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2024 08:30 Uhr

