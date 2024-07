Stand: 02.07.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Prozess gegen Fake-Rocker in Kiel

Vor dem Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen Angeklagten wegen Betruges. Der Mann soll laut Gericht zwischen 2016 und 2020 mehreren Frauen vorgetäuscht haben, Mitglied verschiedener Rockervereinigungen und Zuhälter zu sein, um so ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Unter anderem habe er einer der beiden Frauen vorgemacht, ihren Beruf als Prostituierte unter dem Schutz der Hells Angels auszuüben. Der Angeklagte soll die Geschädigten damit um etwa 270.000 Euro betrogen haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Als Heizungsmonteur ausgegeben: Polizei sucht Trickbetrüger

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Trickbetruges in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der Tatverdächtige soll vergangenen Freitag an einer Wohnungstür eines 86-Jährigen in dem Haus in der Lilienstraße geklingelt haben. Laut Polizei soll der Tatverdächtige in Arbeitskleidung vor der Tür gestanden und gesagt haben, die Heizkörper müssten abgestellt werden. Während der Wohnungsinhaber die Heizungsventile zudrehte, soll der Mann Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe gestohlen haben. Der Tatverdächtige ist laut Beschreibung etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank mit grauen Haaren. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Deutscher Landfrauentag in Kiel

Mehrere Tausend Frauen treffen sich heute in Kiel zum Deutschen Landfrauentag. Sie vertreten nach eigenen Angaben die Interessen von rund 450.000 Frauen, die auf dem Land leben. Zu dem Treffen, bei dem das 75-jährige Jubiläum des Verbands gefeiert wird, kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Verband will Frauen auf dem Land die Mitsprache erleichtern und setzt sich dafür ein, dass sie Familie, Beruf und Ehrenamt einfacher unter einen Hut bringen können. Außerdem gibt es Qualifikationsangebote, die Frauen zu Führungspositionen in der Landwirtschaft verhelfen sollen. In Schleswig-Holstein sind rund 27.000 Frauen Mitglied im Landesverband - darunter auch immer mehr junge Frauen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 07:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

