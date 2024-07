Stand: 01.07.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ingo Sander startet als neuer Landrat von Rendsburg-Eckernförde

Ingo Sander (CDU) hat heute seinen ersten Arbeitstag als Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Er übernimmt das Amt von seinem Vorgänger Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), für den nach 16 Jahren im Amt Schluss ist. Sander wird demnach für die nächsten acht Jahre für den flächenmäßig größten Kreis in Schleswig-Holstein zuständig sein. Seine Ziele sind es unter anderem Ärzte, Pflegeheime und bezahlbare Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten erhalten. Seit 2016 war er Bürgermeister von Kronshagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Im Januar hatte der Kreistag ihn zum neuen Landrat gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

3,5 Millionen Menschen feiern auf Kieler Woche

Die Kieler Woche ist gestern Abend mit dem traditionellen Feuerwerk zu Ende gegangen. Die Bilanz der Veranstaltung ist laut Polizei positiv. Demnach habe es mit insgesamt 136 Straftaten etwas weniger gegeben, als noch im vergangenen Jahr. In diesem Jahr gab es erstmals das sogenannte Crowd Management. Dazu gehörten unter anderem der Einsatz von Kameras und die Einbahnstraßen-Regelung. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Theodor-Heuss-Ring: Zweite Bauphase startet

In Kiel beginnt die zweite Phase der Baumaßnahmen auf dem Theodor-Heuss-Ring. Nach Angaben der Stadt soll in Richtung Plön die Hauptfahrbahn zwischen Dorotheenstraße und An der Kleinbahn saniert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern. Ab Montagabend 20 Uhr werden die ersten vorbereitende Maßnahmen getroffen. Der Abschnitt muss daher umfahren werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.

