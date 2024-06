Stand: 28.06.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ratsleute aus Neumünster bei Neonazi-Treffen in Eschede

An einer sogenannten Sonnenwendfeier von Neonazis im niedersächsischen Eschede sollen vor einer Woche auch zwei Ratsleute aus Neumünster dabei gewesen sein. Wie die Kieler Nachrichten berichten, geht es um die beiden Ratsleute Mark Proch und Karin Mundt von der rechtsextremen Partei "Die Heimat". An dem Treffen in Eschede haben laut Polizei 50 Menschen teilgenommen. Anschließend veröffentlichte das Netzwerk Recherche Nord Fotos von der Veranstaltung, die in ihrer Symbolik an die NS-Zeit erinnerte.

Erster Vorschub beim Bau der neuen Rader Hochbrücke

Beim Bau der neuen Rader Hochbrücke auf der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal und die Borgstedter Enge bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Baufirma Deges heute den ersten große Vorschub geplant. Die Brücke wird vor Ort aus großen Stahlteilen zusammengeschweißt und dann nach und nach auf die Brückenpfeiler geschoben. Das etwa 100 Meter lange Brückensegment wird von Norden aus in Richtung Borgstedter Enge auf den ersten Pfeiler geschoben. Dabei werden etwa 1.000 Tonnen Stahl bewegt. Die Arbeiten sollen mindestens bis in die späten Abendstunden dauern.

Flugzeug in Rendsburg-Schachtholm von Landebahn abgekommen

Am Flugplatz Rendsburg-Schachtholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist gestern Abend ein Flugzeug von der Landebahn abgekommen. Laut Polizei landete die einmotorige Cessna auf der asphaltierten Piste, schoss dann aber über die Landebahn hinaus und fuhr in hohes Gras hinein. Dort brach laut Feuerwehr das Vorderrad ab, anschließend überschlug sich das Flugzeug. Der Pilot wurde dabei verletzt und kam in eine Klinik nach Rendsburg. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

