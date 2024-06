Stand: 26.06.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Seehafen Kiel: Ostuferhafen soll erweitert werden

Der Seehafen Kiel investiert knapp 70 Millionen Euro in seine Infrastruktur. Nach Angaben der Gesellschaft soll der Ostuferhafen in den nächsten fünf Jahren erweitert werden. Dafür hat der Seehafen das angrenzende Gelände des abgerissenen Kohlekraftwerks gekauft. Auf dem 6,5 Hektar großen Grundstück sollen Lager- und Logistikflächen entstehen, um vor allem Pappe aus Schweden zwischenzulagern. Die Planungen dafur haben nun begonnen. Der Hafen möchte sich auch beim Thema Digitalisierung weiterentwickeln: zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens und bei künstlicher Intelligenz. Geschäftsführer Dirk Claus fordert zudem mehr Unterstützung vom Land. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Big Wednesday: Finalrennen der olympischen Klassen

Bei den Segelwettbewerben der Kieler Woche stehen heute vor Schilksee die Medal Races der olympischen Klassen auf dem Programm. Außerdem wird das Team vorgestellt, das Deutschland bei den olympischen Segelwettbewerben von Paris 2024 vertreten wird. Die Wettfahrten finden in Marseille statt. Im Katamaran Nacra 17 werden Alica Stuhlemmer und der Kieler Paul Kohlhoff dabei sein. Beide konnten bei den vergangenen Spielen in Tokio bereits Bronze gewinnen. Für Philipp Buhl in der Bootsklasse Ilca 7 wird es bereits die dritte Olympiateilnahme. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Andreas Wolff kommt zurück zum THW Kiel

Beim Handball-Bundesligisten THW Kiel gibt es einen prominenten Neuzugang: Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kehrt Torwart Andreas Wolff zum deutschen Rekordmeister zurück. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus. Wolff, der 2016 mit der Nationalmannschaft Europameister wurde und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janerio die Bronzemedaille gewann, war 2019 nach drei Jahren beim THW nach Polen gewechselt. In Kielce steht Wolff eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Der THW muss also eine Ablöse für den 33-Jährigen zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

