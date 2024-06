Stand: 20.06.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Boris Herrmann mit Deutschem Meerespreis in Kiel geehrt

Profisegler Boris Herrmann hat am Mittwochabend im KielerMeeresforschungsinstitut Geomar den Deutschen Meerespreis verliehen bekommen. Laut einer Sprecherin des Geomar sammeln Boris Herrmann und sein Segelsportteam seit Jahren während ihrer Regatten Daten, die sie der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Die Daten seien wichtig für die Meeresforschung und im Kampf gegen den Klimawandel. Der Deutsche Meerespreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Nach eigenen Angaben möchte Boris Herrmann mit dem Geld seine Arbeit für die Wissenschaft auch weiterhin finanzieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Musikschulen demonstrieren in Kiel

Der Landesverband Musikschulen Schleswig-Holstein ruft am Donnerstagmittag zu einer Demonstration vor dem Kieler Landeshaus auf. Die Musikschulen fordern nach eigenen Aussagen die sofortige Umsetzung des Musikschulfördergesetzes. Die Landesregierung komme ihrem Versprechen nicht nach, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, heißt es vom Landesverband. Geplant sei dieser laut Koalitionsvertrag für das zweite Quartal dieses Jahres gewesen. Das Gesetz soll die Musikschulen finanziell unterstützen, damit der Musikunterricht weiterhin für die Menschen bezahlbar bleibe. Zur Demo erwartet der Landesverband mehr als 500 Teilnehmende. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Bewährungsstrafe für Messerangriff in Rendsburg

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Rendsburger (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Parkhaus im September 2023 hat das Landgericht Flensburg den Angeklagten am Mittwoch zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Jugendliche hatte das Opfer zunächst erpresst und dann mit einem Messer angegriffen. Der Mann starb an den Verletzungen. Das sei laut Gericht aber nicht von dem Jugendlichen beabsichtigt gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Einfamilienhaus in Borgdorf-Seedorf abgebrannt

In Borgdorf-Seedorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Mittwoch ein Einfamilienhaus durch ein Feuer komplett zerstört worden. Laut Feuerwehr stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits das Reetdach voll in Flammen. Die vier Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

