Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Stand: 07.06.2024 09:53 Uhr

Eckernförde: Motorboot brannte im Hafen

Im Hafen von Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat in der Nacht zu Freitag ein Motorboot gebrannt. Es wurde dabei stark beschädigt, so die Polizei. Ob auch zwei angrenzende Boote in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist noch unklar. Das beschädigte Motorboot soll nach Angaben der Wasserschutzpolizei aus dem Wasser gehoben werden. Auch in einem Hafen in Flensburg hat es in der Nacht gebrannt. Dort war laut Feuerwehr ein Oldtimer-Schiff betroffen. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 09:00 Uhr

Nach Messerangriff in Mannheim: Schweigeminute auch in Region Kiel

Nach dem Tod des Polizisten Rouven Laur aus Mannheim beteiligen sich heute auch Polizeibeamte aus der Region Kiel an einer Schweigeminute. "Wir schweigen, weil wir ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt gegen Polizeibeamte", so Sven Neumann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Die Schweigeminute findet um 11.34 Uhr statt. Die Polizistinnen und Polizisten wollen dabei nicht nur in den Dienststellen schweigen, sondern auch öffentlich und vor den Revieren, in Neumünster zum Beispiel vor dem 1. Polizeirevier in der Altonaer Straße. Am 31. Mai wurde Laur bei einem Messerangriff in Mannheim lebensgefährlich verletzt, er verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Werftstraße in Kiel bis Sonntagabend gesperrt

Von heute Morgen an ist die Werftstraße am Kieler Ostufer bis Sonntagabend wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, wird der Verkehr über den Ostring umgeleitet. Fahrradfahrer müssen durch den Werftpark in Richtung Zentrum fahren. Entlang der Straße verbreitert die Stadt momentan auf der gesamten Strecke den Radweg. Ab dem 17. Juni wird es eine weitere Sperrung geben, damit der dritte Bauabschnitt eine neue Asphaltdecke bekommt. Zur Kieler Woche soll die Werftstraße aber wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

Mehr studentischer Wohnraum in Kiel geplant

Die Stadt Kiel und das Studentenwerk Schleswig-Holstein planen nach eigenen Angaben, mehr Wohnraum für Studierende zu bauen. Die Kapazitäten in der Landeshauptstadt sollen verdoppelt werden, so ein Sprecher der Stadt. Sowohl auf dem Ost- als auch auf dem Westufer seien demnach Wohneinheiten geplant. Gerade für Studierende mit wenig Geld sei es schwer, eine passende Wohnung in Kiel zu finden, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2024 08:30 Uhr

