Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Norwegen bestellt mehr U-Boote bie TKMS

Die norwegische Regierung hat nach eigenen Angaben ein weiteres U-Boot bei der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems bestellt. Statt der ursprünglichen fünf U-Boote baut die Werft nun insgesamt sechs Boote des Typs 212 CD. Das Auftragsvolumen liegt nun bei mehr als 5,5 Milliarden Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte die norwegische Regierung die Bestellung von ursprünglich vier U-Booten auf fünf erhöht. Zuletzt hatte die norwegische Regierung angekündigt, mehr Geld in die Verteidigung des Landes zu stecken. Das erste U-Boot soll 2029 ausgeliefert werden. Auch Deutschland hat zwei Boote des gleichen Typs bestellt. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

Fachverband informiert in Kiel über Online-Verhaltenssüchte

Der Fachverband für Medienabhängigkeit informiert heute in Kiel über Online-Verhaltenssüchte und die Behandlungsmethoden dafür. Im Fokus stehen dabei junge Menschen, die Nutzungsstörungen in sozialen Medien und im Bereich der Online-Pornographie entwickeln, so Manfred Patzer-Bönig, Landeskoordinator für Glücksspielsuchthilfe und Medienabhängigkeit. "Wenn ich anfange, meine Hobbys zu vernachlässigen und meinen alltäglichen Pflichten nicht mehr nachkommen kann, dann sollte ich eine Beratungsstelle aufsuchen und mein eigenes Nutzungsverhalten reflektieren", rät Patzer-Bönig. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

Tote Koi-Karpfen in Neumünster gefunden

In Neumünster-Einfeld hat die Polizei am Montag etwa 30 tote Koi-Karpfen in einem Wald gefunden. Sie waren laut Polizei bis zu drei Kilo schwer. Wer die Kois dort abgelegt hat, ist nicht bekannt. Die Beamten wurden zunächst durch einen Bürger auf einen Fall von illegaler Müllentsorgung aufmerksam gemacht. Dabei handelte es sich um Möbelstücke am Wegesrand. Ein Stück weiter fanden die Ermittler die Fische. Die Polizei untersucht nun den Fall. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 08:30 Uhr

