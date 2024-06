Stand: 04.06.2024 11:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Arbeitsmarkt in SH: Im Mai weniger Arbeitslose

In Schleswig-Holstein waren im Mai 89.500 Menschen arbeitslos gemeldet. Laut Landesarbeitsagentur sind das 1.900 Betroffene weniger als im April. Die Entwicklung spiegele die übliche Frühjahrsbelebung wider, heißt es von der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel. Seit Februar ging die Zahl der Arbeitslosen im Land stetig zurück. Mit Blick auf die schwierige gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland, sei das ermutigend für arbeitssuchende Menschen in Schleswig-Holstein, so ein Sprecher. Vor allem im Gesundheitsbereich, im Handel und im verarbeitenden Gewerbe haben viele Betriebe eingestellt. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 10:00 Uhr

Seligmann neuer CDU-Kreisvorsitzender im Kreis Plön

Am Montagabend hat die Plöner CDU auf ihrem Kreisparteitag in Holm Jens-Uwe Seligmann zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. 63 Prozent der Mitglieder stimmten für ihn. Vorgänger Werner Kalinka stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Er soll ein Klima der Angst in der Partei verbreitet haben, wirft ihm Seligmann vor. Während der Veranstaltung kam es unter anderem zu Buhrufen. Der 62-jährige Seligmann will nun als Brückenbauer fungieren. Er sagte, dass diese Auseinandersetzungen aufhören müssen, da diese die Arbeit der Partei lähme. Sein Ziel sei nun, die Mitglieder wieder zusammenzuführen und eine klare Strategie aufzustellen, um die Plöner CDU zu stärken. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Haftbefehl gegen FSG-Nobiskrug-Investor Windhorst erlassen

Gegen den Investor der FSG-Nobiskrug-Werften in Rendsburg und Flensburg Lars Windhorst ist in Niedersachsen Haftbefehl erlassen worden. Hintergrund ist das Insolvenzverfahren gegen Windhorsts Tochterfirma "Projekt IZ (PIZ) Hannover". Das Gericht wirft Windhorst vor, nicht ausreichend an dem Prozess teilzunehmen. Er komme seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, teilte das Gericht mit. Bei Windhorsts Werften in Rendsburg und Flensburg sind laut Betriebsrat unter anderem Gehälter zu spät bezahlt worden. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

Kiel: Bürgerinitiative zieht Fazit zu Klimanotstand

Im Kieler Rathaus hat eine Bürgerinitiative am Montag ein Fazit zum sogenannten Klimanotstand gezogen. Den hatte die Landeshauptstadt vor fünf Jahren ausgerufen, um ein Zeichen gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu setzen. Das Ergebnis der Bürgerinitiative: Bei den Landstromanlagen im Seehafen Kiel laufe es gut, im ÖPNV habe man sich mehr erhofft. Potential sieht die Initiative im öffentlich Nahverkehr bei einer engeren Taktung und niedrigeren Preisen. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeigte sich selbstkritisch, denn auch bei den eigenen Bestandsgebäuden der Stadt sei bislang wenig passiert. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 08:30 Uhr

