Stand: 03.06.2024 09:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ministerpräsident Günther zu Besuch auf der FSG-Nobiskrug-Werft

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nimmt am Montag an einer Betriebsversammlung der FSG-Nobiskrug-Werften in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) teil. Seit Monaten fehlen an den Standorten in Rendsburg und Flensburg die Aufträge. Laut Mitarbeitern und Betriebsräten wurden Löhne mehrmals zu spät ausgezahlt. Zudem gebe es auf dem Werftgelände in Rendsburg kaum noch Treibstoff für Fahrzeuge und Maschinen. Bei einem Treffen von Investor Lars Windhorst und Ministerpräsident Günther vor drei Monaten sagte Windhorst, er glaube an das Unternehmen. Am Montag will sich Günther ein Bild von der aktuellen Situation vor Ort machen. Für Mittwoch hat Windhorst zu einem Pressegespräch am Standort Flensburg eingeladen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

B202 in Fockbek ab heute teilweise voll gesperrt

Die B202 in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ab Montag zwischen den Einmündungen Disshorn und Am Ehrenmal voll gesperrt. Grund dafür sind laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Fahrbahnerneuerungen der B203 sowie der B202. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen bis zum 16. Juni fertig sein. Umleitungen sind ausgeschildert. Der LBV.SH erneuert bereits seit August vergangenen Jahres die beiden Bundesstraßen in Fockbek. Fertig ist bereits der Abschnitt zwischen den Einmündungen Am Ehrenmal und Friedhofsweg. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Schüler aus Eckernförde fahren zum Bundesfinale für Schülerfirmen

18 Schülerinnen und Schüler der Jungmannschule in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahren am Montag zum Bundesfinale für Schülerfirmen nach Frankfurt am Main. Ihre Geschäftsidee: Sie stellen Alltagsgegenstände aus alten Schallplatten her, wie zum Beispiel Uhren, Untersetzer oder Schalen. "Wir sind schon ziemlich aufgeregt, aber wir wissen natürlich, was wir haben", sagte Malte Trippel, einer der Schüler der Jungmannschule. Beim Bundeswettbewerb treten insgesamt 17 Schülerfirmen an. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

