Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Woche soll Immaterielles Kulturerbe werden

Das schleswig-holsteinische Kulturministerium hat die Kieler Woche bei der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe vorgeschlagen. Als weitere Vorschläge neben der Segelregatta, die seit Ende des 19. Jahrhunderts ausgetragen wird, wurden die Volkshochschule sowie die traditionelle Ausbildung der Holzbildhauerei an Berufsfachschulen eingereicht, wie das Ministerium in Kiel mitteilte. Im Herbst entscheidet das unabhängige Fachkomitee der Deutschen UNESCO-Kommission, ob die schleswig-holsteinischen Anträge für das Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe vorgeschlagen werden. Die endgültige Entscheidung fällt Anfang 2025. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 15:50 Uhr

Berthold-Beitz-Ufer in Kiel: Erster Abschnitt wieder frei

Das Berthold-Beitz-Ufer an der Kiellinie ist am Mittwoch nach mehrjähriger Sperrung wegen Bauarbeiten wieder freigegeben worden. Wie die Stadt Kiel mitteilte, kann der erste Abschnitt der Uferpromenade wieder betreten werden. Der etwa 480 Meter lange Abschnitt zwischen dem Sporthafen Düsternbrook und der Bellevue-Brücke ist durch die Arbeiten circa vier Meter breiter geworden. Bis die Oberflächengestaltung des Berthold-Beitz-Ufers fertig ist, laufen die Spaziergänger dort auf Asphalt, teilte die Stadt mit. Schritt für Schritt soll die gesamte Kiellinie neu gestaltet werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Erste Frau übernimmt Kommando eines Kampfverbandes

Die Deutsche Marine wird weiblicher - auch was Führungskräfte angeht: Laut Marine übernimmt zum ersten Mal eine Frau das Kommando eines Kampfverbandes. Am Mittwochvormittag wird die 41 Jahre alte Fregattenkapitän Inka von Puttkamer Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders in Kiel. Sie war zuletzt bei der NATO, kennt Kiel aber gut, weil sie davor bereits stellvertretende Kommandeurin des Minensuchgeschwaders war. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:30 Uhr

Elf Sternerestaurants in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es weiterhin elf Sterne-Restaurants. Der "Guide Michelin" hat am Dienstag seine neue Bewertung veröffentlicht. Im Kreis Plön hat ein Restaurant seinen Stern verloren, weil der Chefkoch gegangen ist, dafür ist auf Sylt ein neues Sternerestaurant dazu gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

Tarifverhandlungen im kommunalen Busgewerbe

Wegen eines Traiffkonflikts fahren seit einigen Wochen am Wochenende unter anderem in Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck keine Busse. Heute wollen sich die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeber wieder an einen Tisch setzen. Größter Streitpunkt ist die Wochenarbeitszeit der Busfahrerinnen und Busfahrer. 35 statt 39 Wochenstunden fordert ver.di - die Arbeitgeber lehnen das aus finanziellen und organisatorischen Gründen ab. Sie haben ein Stufenmodell über mehrere Jahre angeboten, um die Arbeitszeit zu reduzieren, das wiederum die Gewerkschaft ablehnt. Sollten die heutigen Gespräche scheitern, könnte ver.di zur Urabstimmung aufrufen: In der Folge könnte ein längerer Streik im kommunalen Busgewerbe drohen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 06:00 Uhr

