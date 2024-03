Stand: 07.03.2024 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Warnstreiks im Bahn- und Flugverkehr

Seit heute Nacht streiken unter anderem Beschäftigte des Sicherheitspersonals am Flughafen in Hamburg. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Auch bei der Deutschen Bahn fahren heute kaum Züge. Grund ist ein Streik der Lokführer. Bis morgen Mittag fallen auch in Schleswig-Holstein viele Züge aus. Das betrifft sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr. Es gibt einen Notfahrplan. Auf der Strecke von Kiel nach Hamburg fahren die Züge nur alle zwei Stunden, von Lübeck nach Hamburg jede Stunde. Bei der AKN, Erixx oder der Nordbahn wird nicht gestreikt. Doch auch dort kann es vereinzelt zu Zugausfällen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 09:00 Uhr

Neumünster: Unangekündigter Warnstreik im Busverkehr

Die Gewerkschaft ver.di hat heute zu einem kurzfristigen Warnstreik im kommunalen Busverkehr von Neumünster aufgerufen. Laut ver.di sollen die Busse der Stadtwerke in den Depots bleiben. Der unangekündigte Warnstreik ist eine Reaktion auf einen Notfahrplan, den das Unternehmen zu einem Warnstreik am vergangenen Wochenende eingerichtet hatte. Aus Sicht der Gewerkschaft handelte es sich dabei um einen Streikbruch, meint Frank Schischefsky. Er warnt: Sollte es weiterhin Notfahrpläne geben, werde man erneut mit Warnstreikmaßnahmen reagieren. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

DRK-Pflegefachschule öffnet "Skills Lab" in Kiel

Die Pflegefachschule der Akademie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Kiel eröffnet heute ihr neues "Skills Lab" zur Ausbildung von Pflegefachkräften. Der Übungsraum ist ein Patientenzimmer mit einem Pflegebett und einer Simulationspuppe, die aus einem Regieraum per Computer gesteuert werden kann und menschliche Reaktionen zeigt. Damit können Auszubildende Szenarien üben, die sonst in der Praxis nicht möglich wären. Das "Skills Lab" ist Teil des neuen Anbaus, der bereits im Sommer 2023 eingeweiht wurde. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 08:30 Uhr

Championsleague: THW Kiel siegt gegen HC Zagreb

Der THW Kiel hat zum Abschluss der Gruppenphase der Handball Championsleague am Mittwochabend mit 33:22 gegen HC Zagreb gewonnen. Damit schießt der THW die Vorrunde als Gruppensieger ab und zieht damit direkt ins Viertelfinale ein. Das Viertelfinalhinspiel findet am 24. April statt, der Gegner steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2024 06:00 Uhr

