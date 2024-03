Stand: 06.03.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bahnstreik: Züge zwischen Kiel und Hamburg im Zweistundentakt

Ab der kommenden Nacht hat die Lokführergewerkschaft GDL wieder zum Warnstreik aufgerufen. Bis Freitag, 13 Uhr, sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Die Bahn hat für diese Zeit bereits Notfahrpläne veröffentlicht. So sollen die Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg und Kiel laut Bahn im Zweistundentakt fahren. Zwischen Neumünster und Flensburg fahren die Züge voraussichtlich im Dreistundentakt. Die Nordbahn, AKN und Erixx sind nicht vom Streik betroffen. Züge dieser Anbieter können sich aber verspäten oder ausfallen, wenn zum Beispiel Stellwerke der Bahn bestreikt werden. Außerdem will die Gewerkschaft in Zukunft ohne vorherige Ankündigung streiken. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Vorerst keine Warnstreiks bei privaten Busunternehmen

Bei den privaten Busuntenehmen soll vorerst nicht mehr gestreikt werden. Dazu zählen auch die Autokraft in Kiel und Transdev in Rendsburg. Laut ver.di wurde bei den Tarifverhandlungen mit dem privaten Omnibusverband am Dienstag ein Fahrplan vereinbart, der den Pendlern und Schülern in Schleswig-Holstein einen Monat ohne weitere Warnstreiks ermöglicht. Über den Inhalt der Gespräche wird bisher Stillschweigen bewahrt. Am 8.April werden die Verhandlungen fortgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

UKSH erhält Auszeichnung für Digitalisierung

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Standorten in Kiel und Lübeck erhält zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung "Digital-Champion". In der Kategorie "Öffentliche Krankenhäuser" erreichte das UKSH nach eigenen Angaben die Höchstpunktzahl. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für das UKSH und die Teams, die kontinuierlich daran arbeiten, digitale Technologien zum Wohl der Patientinnen und Patienten einzusetzen, sagte Prof. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH. Als Grundlage für die aktuellen Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung dienten nach Angaben der Herausgeber Daten von bundesweit über 12.000 Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

