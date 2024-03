Stand: 05.03.2024 08:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schlagloch-Arbeiten: A7 Richtung Süden gesperrt

Die A7 ist heute Vormittag in Richtung Hamburg zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) voll gesperrt. Ab 9 Uhr wird laut Autobahn GmbH ein großes Schlagloch in der Mitte der Fahrbahn geflickt. Bis 11 Uhr soll die Autobahn wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Bauprotest in Kiel-Gaarden

Bundesweit laufen zurzeit Tarifverhandlungen im Baugewerbe - heute steht die zweite Tarifrunde in Berlin an. Gleichzeitig wollen Bauarbeiter heute Mittag in Kiel-Gaarden protestieren. Dazu hat die Gewerkschaft IG Bau aufgerufen. Auf den Baustellen brodelt es, sagt André Grundmann, Regionalleiter der IG Bau Nord. Denn die Löhne steigen nicht, obwohl die wirtschaftliche Situation am Bau - bis auf den Wohnungs- und Häuserbau - gut sei. Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr für jeden, der auf einer Baustelle arbeitet. Der Arbeitgeberverband "Deutsches Baugewerbe" hält das mit Blick auf die schwächelnde Baukonjunktur für nicht tragbar. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Levensauer Hochbrücke: Ersatzneubau geht weiter

Mit den Widerlagern entstehen ab April erstmals oberirdische Elemente der neuen Kanalquerung bei Kiel-Suchsdorf. Für den Bau müssen laut Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA NOK) Straße, Bahngleis und Fußweg ab dem Frühjahr temporär gesperrt werden. Für Kraftfahrzeuge erfolgt die Sperrung ab dem 11. März - der Verkehr wird über die B76-Brücke umgeleitet. Den Fuß- und Radverkehr betrifft das vom 15. April bis 08. Oktober 2024. Laut WSA NOK soll ein kostenfreier Busshuttle mit Fahrradmitnahmemöglichkeit eingerichtet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2024 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

