Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Wirtschaftsausschuss lehnt Gutachten für neuen Fahrradladen ab

Am Mittwoch hat der Kieler Wirtschaftsausschuss gegen ein Gutachten für einen neuen großen Fahrradmarkt am Kieler Westring gestimmt. Die Abstimmung werde aber nochmal mit einem bindenden Ergebnis im Bauauschuss wiederholt, teilte der Wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Ratsfraktion in Kiel, Sven Krumbeck, mit. Optimistisch ist er nicht: "Wir rechnen nicht damit, dass sich bei dem Ergebnis beim Bauauschuss noch großartig etwas ändern wird." Der Bauauschuss tagt in der kommenden Woche. 14 Kieler Fahrradgeschäfte hatten sich an die Kieler Ratsversammlung gewandt - mit dem Appell, den Auftrag für das Gutachten abzulehnen, da sie um ihre Existenz fürchten. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Wieder Schockanrufe und Telefonbetrug in der Region

Ein 98-jähriger Mann aus Kiel ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Laut den Ermittlern wurde der Mann am Dienstag von einem vermeintlichen Polizisten per Telefon darüber informiert, dass seine Tochter die Versursacherin eines schweren Verkehrsunfalls gewesen sei. Da die Tochter aktuell im Gefängnis sitze, könne sie nur gegen eine Kaution von 120.000 Euro freigelassen werden, sagte der vermeintliche Polizist. Da der 98-Jährige Mann nicht so viel Bargeld hatte, übergab er kurze Zeit später einer Frau Schmuck und Wertgegenstände in der Nähe seiner Wohnung. In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Schockanrufen in Kiel und Plön gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Ver.di: Warnstreik im öffentlichen Busgewerbe am Wochenende

Die Fahrerinnen und Fahrer der öffentlichen Busunternehmen wollen ab Freitagmorgen bis Sonntagabend streiken. Das hat die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch mitgeteilt, nachdem bei der vierten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern keine Einigung erzielt wurde. Betroffen sind ab Freitag Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg. An jedem Wochenende soll dann laut ver.di weiter gestreikt werden - immer von Freitag bis Sonntag. Seit Montag streiken bereits die Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:00 Uhr

Glasaale werden in SH ausgesetzt

Kleine Glasaale werden heute unter anderem in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausgesetzt. Von dort aus sollen die Aale dann zu ihrem Laichplatz an der US-Ostküste schwimmen, um sich zu vermehren. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro und sind hauptsächlich durch Spenden finanziert. Der Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume will mit der Aktion den Aal-Bestand in der Ostsee erhöhen. Der Naturschutzbund NABU kritisiert die Maßnahme. Kaum ein Aal würde es bis zur Küste Floridas schaffen, weil durch das Umsetzen der Orientierungssinn der Tiere gestört werde. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

Champions League: THW Kiel nach Sieg in Szeged im Viertelfinale

Der THW Kiel hat sich vorzeitig den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale gesichert. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Mittwochabend bei Pick Szeged mit 28:27 (16:14). | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

