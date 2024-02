Stand: 28.02.2024 08:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Streik im privaten Busgewerbe geht weiter

In Schleswig-Holstein geht der Streik im privaten Busgewerbe in den dritten Tag. Betroffen davon sind unter anderem auch Linien, die Autokraft in Kiel und Rendsburg bedient. Auch Transdev mit Linien in Rendsburg ist betroffen. Die Gewerkschaft ver.di will den Streik bei den privaten Busunternehmen noch bis Freitag fortführen. Die Forderung: Unter anderem eine 35-Stundenwoche. Heute soll mit den gleichen Forderungen auch bei den kommunalen Busunternehmen weiterverhandelt werden. Sollte es keine Einigung geben, solle es auch bei den kommunalen Betrieben nochmals Warnstreiks geben, so ver.di. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Neuer Fahrradmarkt für Kiel?

Der Krieger Konzern möchte einen Fahrradmarkt in Kiel eröffnen. Am Mittwoch soll im Wirtschaftsausschuss der Kieler Ratsversammlung über den Auftrag für ein Gutachten entschieden werden. 14 Kieler Fahrradgeschäfte haben sich unterdessen mit einem Appell an die Ratsversammlung gewandt, das Gutachten abzulehnen. Die bestehenden Fahrradläden fürchten demnach um ihre Existenz. Der neue Fahrradmarkt soll direkt neben Möbel Höffner, das ebenso zum Krieger Konzern gehört, am Kieler Westring eröffnen. Kiel muss dem Fahrradmarkt allerdings zustimmen, weil der Bebauungsplan geändert werden müsste. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Schulanmeldung: Frist endet heute

Heute endet die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen in der Region. Eltern von Kindern in der vierten Klasse können einen Erstwunsch abgeben, auf welche Schule das Kind nach der Grundschule gehen soll. Bis zum 6. März entscheiden die gewünschten Schulen dann über die Aufnahme. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

U23 von Holstein Kiel bleibt in der Regionalliga Nord

Die U23-Mannschaft von Holstein Kiel wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Nord auflaufen. Der Verein will nach eigenen Angaben keine Lizenz für die dritte Liga beantragen. Hintergrund seien unter anderem wirtschaftliche und sportliche Überlegungen. Ein Aufstieg würde die Möglichkeiten des Vereins demnach derzeit überschreiten. Aktuell steht die U23 von Holstein Kiel auf Platz zwei der Regionalliga Nord und hat vier Punkte Rückstand auf Hannover 96. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

