Polizei in Kiel kann Notrufe jetzt orten

Die Polizei in Kiel kann jetzt eingehende Notrufe auf der 110 orten. Das neue System wird laut Innenministerium seit Kurzem im Land genutzt. Hilfreich ist es dann, wenn Personen in einer Notlage nicht beschreiben können, wo sie sind, sagt Finn Ehlers von der Regionaldienststelle in Kiel: "Wir haben im Schnitt neun Ortungen am Tag. Der Großteil davon sind allerdings tatsächlich Alltagssituationen wie beispielsweise Wildunfälle. Die eigentliche Funktion der Notfälle ist vielleicht einmal täglich." Bisher konnten nur die Anrufe der 112 geortet werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Das Marineschulschiff "Gorch Fock" wird am Montagvormittag seinen Heimathafen Kiel verlassen. Die Stammbesetzung startet zur 182. Ausbildungsreise. Rund 250 Offiziersanwärter und -anwärterinnen steigen laut Marine erst im spanischen Hafen Vigo zu. Die Reise geht in Richtung Portugal und Madeira. Dabei ist geplant, dass unter anderen auch Kadetten aus Kamerun, Tunesien, Südkorea und dem Irak an der Ausbildung teilnehmen. Die "Gorch Fock" soll Ende Juni rechtzeitig zur Kieler Woche wieder im Heimathafen sein. Ziel der Reise ist es laut Marine, dass die zukünftigen Offiziere die Bedeutung von Teamwork und Kameradschaft erfahren, bevor es für sie an die Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München geht. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Bundesliga: Holstein Kiel verpasst Befreiungsschlag gegen Bochum

Holstein Kiel hat sich in der Fussballbundesliga nicht gegen den Abstiegskonkurrenten VfL Bochum durchsetzen können. Im "Kellerduell" trennten sich die beiden Teams am Sonntagnachmittag mit 2:2. Der vermeintliche Siegtreffer der Kieler in der 73. Minute war nach Einsatz des Videoassistenten wegen eines Foulspiels wieder aberkannt worden. Mit einem Sieg gegen den VfL wären die "Störche" auf den Relegationsplatz 16 gesprungen. Durch das Unentschieden bleiben die Kieler weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

