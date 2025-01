Stand: 28.01.2025 08:17 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Holocaust-Gedenken in der Marineschule Mürwik

Mit einer zentralen Gedenkfeier des Landes ist am Montag in der Marineschule Mürwik in Flensburg an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. Dass sich der Landtag 80 Jahre nach dem Sturz der "Reichsregierung Dönitz" in Mürwik diesen Ort für die Gedenkfeier ausgesucht hat, sorgte im Vorfeld auch für Kritik von Historikern und aus der Landespolitik.Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) verteidigte bei ihrer Rede in Mürwik die Standortwahl. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

B199 in Flensburg: Sperrungen der Anschlussstelle Schäferhaus

Auf der B199 ist die Anschlussstelle Schäferhaus in Flensburg in Fahrtrichtung Handewitt am Mittwoch und Donnerstag voll gesperrt - voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Grund sind demnach Grünpflegearbeiten. Am Donnerstag und Freitag ist auch eine Sperrung der Anschlussstelle Schäferhaus in Richtung Flensburg-Mitte geplant. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

