Stand: 24.01.2025 08:37 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Wärmepumpe: Stadtwerke Flensburg weisen Kritik zurück

Die Stadtwerke Flensburg haben die Kritik am Modell der geplanten Meerwasser-Wärmepumpe zurückgewiesen. Diese soll ein Kältemittel nutzen, das in der Umwelt schwer abbaubar ist und möglicherweise bald von der EU verboten wird. Stadtwerke-Sprecher Peer Holdensen betont, das Unternehmen habe alle Alternativen gegeneinander abgewogen. "Ammoniak ist hochexplosiv, wassergefährdend. CO2 haben wir auch überlegt. Das passt aber nicht in Flensburg, weil wir mit CO2 bei den Rücklauftemperaturen nicht entsprechend harmonieren würden", sagt Holdensen. Ein weiteres Mittel - Isobutan - würde bei Verfügbarkeit mit Umbauten in der Großwärmepumpe ohne Probleme eingesetzt werden können. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Tierschutz: Mehr als 4.000 Downloads für "Robben App"

Die vor gut einem Jahr veröffentlichte "Robben App"wurde bislang mehr als 4.000 Mal heruntergeladen. Das teilt die Nationalparkverwaltung in Tönning (Kreis Nordfriesland) mit. Die App funktioniert für alle schleswig-holsteinischen Küstenbereiche. Mit ihr haben Insulaner und Gäste unter anderem die Möglichkeit, gestrandete, verletzte oder erkrankte Meeressäuger zu melden. So könne den Tieren schneller geholfen werden, sagt Armin Jeß von der Nationalparkverwaltung in Tönning. Mithilfe der "Robben App" könnten die Tiere zudem von den Seehundjägern genauer geortet werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

"Bauen, Wohnen und Lifestyle": Messe in Flensburg startet

In der GP Joule Arena in Flensburg dreht sich ab Freitag wieder alles um die Themen "Bauen, Wohnen und Lifestyle". Die gleichnamige Messe biete eine Plattform für Innovationen, Trends und Inspirationen, heißt es von den Organisatoren. Mehr als 150 Aussteller präsentieren bis Sonntag ihre neuen Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Renovierung, Interieur und Genuss. Die Messe ist von 10 bis 17 geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2025 | 08:30 Uhr