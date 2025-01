Stand: 22.01.2025 08:59 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fahrrad statt Auto: Mehr Menschen beteiligen sich an Aktion

Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, dazu ruft die AOK Nord West jedes Jahr in einer Mitmach-Aktion auf. Im vergangenen Jahr erfreute die sich wachsender Beliebtheit. In Flensburg beteiligten sich laut AOK knapp 300 Menschen, im Kreis Schleswig-Flensburg mehr als 500. In Nordfriesland wareb es sogar mehr als 800. Das entspricht überall einem Plus von gut zehn Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Schleswig: Spielplatz am Hertiegelände ist fertig

Die Stadt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) eröffnet am Mittwochmittag einen Spielgeräteparcours auf dem ehemaligen Hertiegelände. Das Projekt wird durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert. Im Dezember wurden die Spielgeräte aufgebaut. Anders als bei einem herkömmlichen Spielplatz wurden die Geräte entlang einer Route angeordnet. Somit können die Eltern einkaufen, während die Kinder die verschiedenen Stationen des Parcours entdecken. Geplant wurde der Spielplatz in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, heißt es aus dem Schleswiger Rathaus. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

