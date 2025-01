Stand: 06.01.2025 09:05 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Millionen Seesterne angeschwemmt

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntag ein Teppich mit Millionen Seesternen an den Strand geschwemmt worden. Das Phänomen tritt laut Biologen immer wieder auf, besonders nach heftigen Winterstürmen. Der starke Wellengang wirbele dann auch tiefere Bereiche des Meeresbodens auf, in denen die Tiere leben. Weil sie sich nicht verkriechen oder festhalten können, würden die Seesterne am Strand landen, wo sie sterben. Nach Angaben der Experten ist der Bestand aber nicht gefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Flensburg: Studentenwerk führt CO2-Score für Essen ein

Das Studentenwerk in Schleswig-Holstein weist ab sofort den CO2-Fußabdruck bei warmen Gerichten in seinen Mensen aus. Die Mensa-Gäste sollten dadurch unter anderem in Flensburg die Möglichkeit haben, ihr Essen bewusster auszuwählen, so das Studentenwerk. Der CO2-Score wird bei den Gerichten mit bis zu drei Sternen angegeben: Je niedriger der CO2-Austoß des Gerichts, desto mehr Sterne gibt es. Begleitend zur Einführung des CO2-Scores ruft das Studentenwerk SH außerdem die Green Plate Challenge ins Leben, einen Wettbewerb, bei dem Studentinnen und Studenten eigene Rezepte mit möglichst niedrigem CO2-Fußabdruck einreichen dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Flensburg: Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen will, kann das laut Technischem Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg bis zum 12. Januar kostenlos an verschiedenen Sammelstellen erledigen. Über diese Stellen informiert das TBZ auf seiner Internetseite. Im Kreis Schleswig-Flensburg können die Tannen kostenpflichtig beim Recyclinghof abgegeben oder klein geschnitten in der eigenen Biotonne entsorgt werden. Auf der Internetseite der Stadt Husum finden sich ebenfalls verschiedene Sammelstellen, wo man bis zum 9. Februar seine Tanne ablegen kann. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Traditionelles Anbaden in Glücksburg und Wanderup

Nachdem das traditionelle Anbaden in Schleswig-Holstein am Neujahrsmorgen wegen des Sturms vielerorts abgesagt werden musste, sind jetzt am Wochenende viele Schwimmer in Glücksburg-Sandwig und Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) ins kalte Wasser gesprungen. Das Anbaden in Wanderup fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Mehr als 500 Zuschauer waren laut Wanderups Bürgermeister Hans-Wilhelm Thomsen (CDU) dabei. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

