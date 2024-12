Stand: 20.12.2024 09:46 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Gemeinde Sylt stimmt für Amtsmodell

Die gesamte Insel Sylt bekommt voraussichtlich eine einheitliche Verwaltung. Dafür haben sich die Kommunalvertreter der Gemeinde im Kreis Nordfriesland am Donnerstagabend mehrheitlich ausgesprochen. Zuvor hatten bereits die anderen Sylter Gemeinden List, Kampen, Wenningstedt-Braderup und Hörnum zugestimmt. Wenn das Innenministerium keine Einwände hat, bekommt Sylt frühestens Anfang 2026 einen Amtsdirektor. Aktuell bilden die kleineren Gemeinden das Amt Landschaft Sylt, dessen Verwaltungsarbeit wird von der Gemeinde Sylt übernommen. Verwaltungschef ist der Bürgermeister. Dessen Wahl wurde nicht verschoben: Der Termin am 16. März bleibt bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Festmeile startet in Wyk auf Föhr

Lichterglanz am Sandwall: Bis zum 3. Januar sind in Wyk auf Föhr im Kreis Nordfriesland an der Promenade nahe des Stadtzentrums weihnachtliche Stände aufgebaut. Damit beginnt allmählich die kurze Saison über den Jahreswechsel, zu dessen Höhepunkten auf Föhr auch der Silvesterlauf und das Neujahrsbaden gehören. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

Weihnachtsmann besucht Feuerwehren rund um Bredstedt

Zehn Feuerwehren im mittleren Nordfriesland bekommen am Sonnabend Besuch von einem Weihnachtsmann. Bei der Aktion eines Bredstedter Lebensmittelhändlers können sich die Kameradinnen und Kameraden auf 700 Präsente freuen, teilt die Feuerwehr Breklum mit. Das Weihnachtsmobil wird an einigen Orten mit Blaulicht und Wasserbögen empfangen. Die Tour geht über Sönnebüll, Dörpum, Bordelum, die Gemeinde Reußenköge und Breklum weiter nach Struckum, Almdorf, Drelsdorf, Vollstedt und schließlich zurück nach Bredstedt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2024 08:30 Uhr

