Stand: 19.12.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Roos: Offene Fragen beim Ostsee-Schutz nach Zielvereinbarung

Nach dem im März veröffentlichen Aktionsplan Ostsee hat die Landesregierung in Kiel jetzt Zielvereinbarungen mit der Landwirtschaft geschlossen. Die Menge der Nährstoffe in der Ostsee soll so reduziert werden. Das will die Regierung mit freiwilligen Maßnahmen der Landwirtschaft erreichen. Thorsten Roos, Fachbereichsleiter für Umwelt im Kreis Schleswig-Flensburg, begrüßt die Vereinbarung grundsätzlich, aber kritisiert die Unverbindlichkeit der Pläne: "Wer macht das eigentlich? All das, was richtigerweise in dem Konzept niedergeschrieben wurde? Und wer bezahlt das? Welches Preisschild hat jeder einzelne Baustein?", fragt sich Roos. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

Zusammenstoß in Kropp: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) nach Zeugen. Am Montag kam es auf der B77 zu einem Zusammenstoß zwischen drei Autos. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Ein weißer Wagen soll dem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen haben, wodurch laut Polizei Auffahrunfälle entstanden sind. Der Fahrer des weißen Autos beging demnach Fahrerflucht. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls und den geflüchteten Fahrer, sich bei den Beamten zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

Sportlerwahl: SG Flensburg-Handewitt auf Platz zwei

Die SG Flensburg-Handewitt ist bei der Sportlerwahl des Landessportverbandes auf Platz zwei gelandet. Mehr Stimmen als die Handballer aus Flensburg bekamen nur die Fußballer von Holstein Kiel. Bei den Frauen hat die Basketballerin Elisa Mevius gewonnen. Bei der Sportlerwahl der Männer wurde SG-Spieler Johanes Golla dritter. Platz eins hat sich THW-Torwart Andreas Wolf gesichert. Am Donnerstagabend trifft die SG im Pokalspiel auswärts auf den Tabellenführer Melsungen. Die Partie beginnt um 20 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2024 | 08:30 Uhr