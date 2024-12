Stand: 04.12.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Stadtbibliotehek in Flensburg erhält Qualitätssiegel

Die Stadtbibliothek Flensburg hat von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein am Dienstag ein Qualitätssiegel bekommen. Die Bibilothek erhielt die Auszeichnung, weil sie besonders viele verschiedene Menschen erreicht. Dieses Siegel haben nur sieben andere Biblieotheken im Land. Geprüft wurden Management, Raum & Ausstattung, Bibliothekspädagogik und Zukunftsorientierung. Besonders positiv fand die Büchereizentrale das vielfältige und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungsangebot. Das Siegel gilt für drei Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

Mehr Personal im Rettungsdienst in Schleswig-Flensburg?

Die Restrukturierung des Rettungsdienstes im Kreis Schleswig-Flensburg wird am Mittwoch besiegelt. In Busdorf unterzeichnen am Mittag der Rettungsdienst Schleswig-Flensburg und der Kreisverband des Roten Kreuzes einen Vertrag, der das Personal in den Wachen und Rettungswagen regelt. "Das DRK wird zukünftig die Aufgabe haben, das sämtliche Personal im Einsatzdienst zu stellen und bereitzustellen.", sagte Friedtjof Arens vom Rettungsdienstes Schleswig-Flensburg. Die Branche wachse stark und brauche daher mehr Personal, so Arens weiter. Die Neuregelung tritt im kommenden Jahr am 1. März in Kraft. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2024 08:30 Uhr

