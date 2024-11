Stand: 18.11.2024 09:39 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Drogenhandel: Prozess gegen "Partnerschaft" in Flensburg

Vor dem Landgericht in Flensburg beginnt am Montag der erste Prozess gegen einen Drogenhändlerring. Die insgesamt zehn Angeklagten sollen laut Anklage seit 2018 Betäubungs- und Arzneimittel im Gesamtwert von sechs Millionen Euro verkauft haben. Die kriminelle Vereinigung nannte sich selbst „Partnerschaft“. Dazu gehörten Händler, Verteiler und Kuriere. Bei einer Razzia im Mai dieses Jahres flogen die neun Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 44 Jahren auf. Es geht laut Landgericht unter anderem um den Handel mit knapp 500 Kilogramm Amphetamin und 27 Kilogramm Kokain. Am Montag beginnt der erste Prozess gegen einen 34-jährigen Händler. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 8:30 Uhr

Sylt: Abschluss der Deichschau-Saison für den LKN

Am Montag steht für den Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) die letzte Deichschau in diesem Jahr an. Die Küstenschützer sind deshalb auf Sylt (Kreis Nordfriesland) unterwegs. Insgesamt hat der LKN in diesem Jahr nach eigenen Angaben Deiche an 18 Stationen begutachtet. Auf Sylt stehen nun Küstenabschnitte in Morsum, Keitum und Hörnum auf dem Programm. In Hörnum enden nach vier Jahren die Sandaufspülungen für die Insel, teilt der LKN mit. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 8:30 Uhr

Husum: Gehweg an der Mühlenau gesperrt

In Husum (Kreis Nordfriesland) ist ab sofort der gesamte Geh- und Radweg an der Mühlenau gesperrt. Grund seien Sanierungsarbeiten, heißt es von der Stadt. Die Strecke kann voraussichtlich bis zum April 2025 nicht genutzt werden. Husum hat vom Land und vom Kreis Nordfriesland insgesamt knapp 240.000 Euro erhalten, um die marode Strecke zu sanieren. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 8:30 Uhr

Neues Studentenwohnheim wird in Flensburg eröffnet

In Schleswig-Holstein ist die Wohnungsnot für Studierende groß. Um das zu ändern, wird in Flensburg am Montagnachmittag auf dem Campus der Europa-Universität ein neues Studierendenwohnheim eröffnet. Nach Angaben des Studentenwerks Schleswig-Holstein werden 159 Studierende hier Anfang Februar 2025 ein neues bezahlbares Dach über dem Kopf finden. Zum Start des Wintersemesters stehen aber immer noch 300 Studenten auf der Warteliste für eine der insgesamt 500 Wohnungen. Innerhalb von sieben Jahren konnte in Flensburg das dritte Wohnheim eröffnet werden. Die Kosten des neuen Gebäudes belaufen sich auf knapp 13 Millionen Euro. Den Hauptteil trägt das Land. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt Landesderby beim THW Kiel

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das 111. Landesderby beim THW Kiel mit 37:33 für sich entschieden. Nachdem zunächst alles auf einen Kieler Kantersieg hingedeutet hatte, stabilisierten sich die Gäste und zogen in der zweiten Hälfte davon. Die Flensburger bleiben damit in Schlagdistanz zu Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen, während der "Meisterschaftszug" für die Kieler frühzeitig abgefahren sein könnte. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2024 | 08:30 Uhr