Flensburg: Ermittlungen gegen 17-Jährigen wegen Terrorverdachts

Nach der Festnahme eines 17-Jährigen wegen Terrorverdachts in Elmshorn (Kreis Pinneberg) will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages weitere Einzelheiten in dem Fall bekannt geben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigt bisher nur die Festnahme des Jugendlichen. Ausdrücklich nicht bestätigen wollte Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt, dass der Jugendliche mit einem Lkw Menschen auf einem Weihnachtsmarkt töten wollte, so wie es die Bild-Zeitung berichtet. Winterfeldt sprach von einem Anschlagsszenario, das nicht klar umrissen ist. Der 17-jährige soll laut Staatsanwaltschaft aber religiös motiviert gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 8:30 Uhr

Itzehoe: Prozessauftakt für Protestgruppe "Letzte Generation"

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Dienstag der Prozess gegen sechs Mitglieder der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" gestartet. Dabei geht es um mutmaßliche Straftaten auf der Nordseeinsel Sylt im Juni vergangenen Jahres. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Sommer 2023 unter anderem einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen mit oranger Farbe besprüht zu haben. Wenig später haben vier der sechs Angeklagten Teile eines Sylter Golfplatzes umgegraben. Auch das wird ab Dienstag in Itzehoe verhandelt - aus Platzgründen, denn das Verfahren führt das Amtsgericht Niebüll. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 8:30 Uhr

Instandsetzung der L1 zwischen Medelby und Osterby

Die Landesstraße L1 im Kreis Schleswig-Flensburgzwischen Osterby und Medelby wird seit Montag saniert. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) kommt es deshalb bis Sonnabend zur Vollsperrung der Straße. Umleitungen werden ausgeschildert. Der LBV betont, dass nur einzelne Schadstellen repariert werden. Es käme nicht zu einer vollständigen Sanierung. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 8:30 Uhr

Stadt Husum begrüßt Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr

Die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) hat 35 Rekrutinnen und Rekruten des Spezialpionierregiments 164 "Nordfriesland" im Rathaus empfangen. Die jungen Frauen und Männer, die derzeit ihre Grundausbildung absolvieren, wurden von Bürgermeister Martin Kindl (CDU) begrüßt. Kindl hob dabei die Bedeutung des Bundeswehr-Standortes Husum hervor. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 8:30 Uhr

