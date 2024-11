Stand: 11.11.2024 10:28 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

FSG-Krise: Günther und Madsen besuchen Werft in Flensburg

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) besuchen am Montag (11.11.) die FSG-Werft in Flensburg. Nach Angaben von IG Metall und dem FSG-Betriebsrat findet ab 11 Uhr eine Kundgebung vor dem Werft-Tor statt, bei der Günther eine Rede halten wird. Seit vergangenem Dienstag sind die Mitarbeiter der Werft nicht mehr von ihrer Arbeit freigestellt. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Feuer auf altem Bauernhof in Freienwill

Ein Feuer in einem Bauernhof in Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Sonntagabend (10.11.) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach Angaben der Leitstelle brach das Feuer gegen 21.40 Uhr im Dachstuhl des Wohnhauses auf dem Hof in der alten Dorfstraße aus. Rund 70 Einsatzkräfte rückten aus. Es wurden keine Menschen oder Tiere verletzt. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Es gibt bisher keine Hinweise auf Brandstiftung. Bereits vor einem Jahr hatte es nach Polizeiangaben im Stall des Hofes gebrannt. Brandstiftung konnte damals ausgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Schleifähre "Missunde II" fällt länger aus als erwartet

Die Schleifähre zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fällt länger aus als erwartet. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz mit. Grund sei der schlechte Motor-Zustand der 21 Jahre alten Fähre. Laut LKN müssen neue Teile mit längeren Lieferzeiten bestellt werden. Die Reparaturarbeiten finden auf der Eberhardt-Werft in Arnis statt. Die eigentlich schon ausrangierte Fähre ist weiterhin im Einsatz, weil ihre Nachfolgerin - die "Missunde III" - bei höheren Windgeschwindigkeiten nicht sicher fahren kann. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

