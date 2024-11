Stand: 04.11.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Deutsche Minderheit: 450 Mitglieder feierten in Tingleff

Für die Deutsche Minderheit war am Sonnabend einer der wichtigsten Tage des Jahres - der sogenannte Deutsche Tag. Gut 450 Mitglieder des Bundes Deutscher Nordschleswiger und Gäste haben im dänischen Tingleff zusammen gefeiert. Mit dabei waren deutsche und dänische Kommunal- und Landespolitiker. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, betonte, dass die meisten deutschen Auswanderer gut in Dänemark zurechtkämen. Damit der Bund weiter Integrationsarbeit leisten könne, forderte Jürgensen von der deutschen und dänischen Politik in Zukunft mehr finanzielle Unterstützung. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Fähre "Missunde II" bleibt länger in der Werft

Die Fähre "Missunde II" wird nicht wie geplant am Montag, sondern voraussichtlich erst am 11. November den Betrieb zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) wieder aufnehmen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) hat den ursprünglich bis zum 4. November geplanten Werftaufenthalt verlängert, um den Dieselmotor gründlich zu testen. Der Kostenrahmen von rund 90.000 Euro bleibt laut LKN unverändert. Der LKN plant, die "Missunde II" bis Ende 2025/26 zu betreiben, bevor sie durch die elektrisch betriebene "Missunde III" ersetzt wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt jubelt - Weiche Flensburg spielt 2:2

Mit 35:29 (19:17) gewann Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig. Nach neun Spieltagen stehen nun 13:5 Punkte auf dem Konto der Flensburger. Die Partie in der Fußball-Regionalliga zwischen Holstein Kiel II und Weiche Flensburg ging mit einem Unentschieden zu Ende. Die Mannschaften trennten sich 2:2. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.11.2024 | 08:30 Uhr