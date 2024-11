Stand: 03.11.2024 17:03 Uhr Regionalliga Nord: Das sind die Ergebnisse der Nordclubs

Gleich sechs Fußballclubs aus Schleswig-Holstein sind am Sonntag in der Regionalliga Nord ins Rennen gegangen. Und so haben sie abgeschnitten: Die Partie zwischen Holstein Kiel II und Weiche Flensburg ging mit einem Unentschieden zu Ende. Die Mannschaften trennten sich 2:2.

Auch für Phönix Lübeck blieb es am Ende bei einem Gleichstand. Die Mannschaft spielte zu Hause 1:1 gegen den SV Meppen - nach einem knappen Ausgleich in letzter Sekunde durch Obinna Iloka.

Beim VfB Lübeck fiel das erste Tor am Sonntag bereits wenige Minuten nach Anpfiff. Bremen II glich jedoch in der 72. Minute dank Isak Hansen-Aaröen aus, sodass es auch hier zu einem Unentschieden kam. Das Spiel endete 1:1.

Auch für Eintracht Norderstedt kam es zu einem Remis. Am Spielende stand es 1:1 gegen BW Lohne.

Freuen durfte sich vor allem der SV Todesfelde aus dem Kreis Segeberg: Die Todesfelder konnten nach einem 2:0 Endstand als Sieger aus dem Duell gegen den SSV Jeddeloh II hervorgehen.

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.11.2024 | 16:00 Uhr