Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Königspaar hat dänische Minderheit in Flensburg besucht

Beim Besuch von König Frederik X. und Königin Mary im Flensborghus in Flensburg trafen sich am Dienstag rund 500 Menschen, um das dänische Königspaar zu begrüßen. Eine Stunde lang führten die Royals Gespräche mit Vertretern der dänischen Minderheit, darunter die Vorsitzende des Südschleswigschen Vereins, Gitte Hougaard-Werner. Sie bezeichnete das Treffen als Highlight des Jahres. Das Paar nahm sich Zeit für persönliche Begegnungen und Gespräche mit den Anwesenden. Zuvor besuchte das Königspaar den dänischen Grenzwall Danewerk, wo das Programm aufgrund von Verzögerungen verkürzt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein schließt Hilfe für Werften aus

Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat angekündigt, dass das Land nicht bei den angeschlagenen Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug inRendsburg einspringen wird. Die Landesregierung sehe in einem Einstieg keine tragfähige Lösung. Nur im Falle einer Insolvenz ohne Privat-Investor könnte eine Neubewertung erfolgen. Mehrere Landespolitiker hatten einen Einstieg des Landes zu Beginn der Woche gefordert. Die Lage in den Werften ist ernst: 500 von 530 Beschäftigten wurden freigestellt, und 80 Mitarbeiter warten noch auf ihren September-Lohn. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

Zwei Vermisste im Kreis Schleswig-Flensburg

Die Polizei sucht nach zwei vermissten Personen im Kreis Schleswig-Flensburg. Seit Dienstag wird der 71-jährige Lothar J. aus Walsbüll vermisst. Er ist 1,70 Meter groß und trägt eine dunkelgrüne Kapuzenjacke sowie eine passende Outdoorhose. Lothar J. benötigt dringend medizinische Hilfe.

Ebenfalls vermisst wird der 61-jährige Klaus-Dieter P. aus Silberstedt, der zuletzt vor einer Woche in Schleswig gesehen wurde. Er ist 1,80 Meter groß, sehr schlank und hat auffällig eingefallene Gesichtshaut mit hervortretenden Augen. Er trägt möglicherweise einen grau-blauen Pullover und eine graue Jogginghose. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2024 08:30 Uhr

