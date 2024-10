Stand: 18.10.2024 09:34 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Werftaufenthalt in Arnis: Schleifähre "Missunde II" fällt aus

Die Schleifähre "Missunde II" zwischen Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) und Missunde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fällt von Freitag bis zum 4. November aus. Grund ist ein bereits angekündigter Werftaufenthalt der 21 Jahre alten Fähre. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz mit. Die Kosten für die Reparaturarbeiten in der Eberhardt-Werft in Arnis sollen bei rund 90.000 Euro liegen. Die "Missunde II" ist weiterhin unterwegs, da der Neubau "Missunde III" bisher für den Betrieb nicht tauglich ist. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Kitas in Flensburg und Langballig ausgezeichnet

Das Sozialministerium in Schleswig-Holstein hat gemeinsam mit der Leuphana-Univiersität in Lüneburg (Niedersachsen) zwölf Kitas im Land mit dem Titel "KITA21" als Lernort für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Darunter sind auch die Kita Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) und die Kitas Freiland sowie ADS Kita Süderlücke in Flensburg. Im Fokus standen Energie- und Ressourcenschutz, Ernährung und Biodiversität. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Husumer Krabbentage am Wochenende

Am Wochenende dreht sich in Husum (Kreis Nordfriesland) mit rund 60 Ausstellern wieder alles rund um die Nordseekrabbe. Die "Bunte Meile" und um den Binnenhafen hat am Sonnabend (19.10.) und Sonntag (20.10.) jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet - genauso wie der Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz, auf dem allerdings auch schon am Freitag (18.10.) von 10 bis 18 Uhr eingekauft werden kann. Am Sonnabend und Sonntag gibt es außerdem mehrere Kochshows oder -wettbewerbe. Alle sieben städtischen Buslinien von "HusumBus" sind laut Stadtverwaltung während der Krabbentage kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

